Yol verme tartışmasında satırla saldırmışlardı! Firma yetkilisi konuştu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yol verme tartışmasına sinirlenen iki şahıs satırla kamyon sürücüsüne saldırmıştı. Dehşet anlarını cep telefonuyla görüntüleyen kamyon sürücüsü H.Y., kapıyı kilitleyerek saldırganlardan kurtuldu.

Kamyonda hasar oluşurken sürücü H.Y. elinden yaralandı ve konuyla ilgili şikayette bulundu. Olayın şokunu atlatamayan H.Y.'nin çalıştığı firmanın sorumlusu yaşananları anlattı.

Olayla ilgili konuşan şirket yetkilisi Berke Yanç şunları söyledi:

"Eğer şoförümüz soğukkanlı davranmayıp araçtan inseydi, olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Aracı kilitleyerek saldırganın içeri girmesini engelledi. Ancak cam kırıldığı için elinden yaralandı. Şirket olarak hukuki süreci başlattık, şikayetçi olduk. En önemlisi şoförümüzün canına bir şey gelmemesi. Ama yaşadığı korku halen devam ediyor. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Ülkemizde trafikte bu denli şiddet olaylarının yeri olmamalı"