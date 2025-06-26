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Yol verme tartışmasında satırla saldırmışlardı! Firma yetkilisi konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran anlar Hatay'da yaşandı. Kamyon sürücüsü H.Y.'ye yol verme tartışması nedeniyle iki şahıs satırla saldırdı. Aracının kapısını kilitleyerek kurtulan H.Y., elinden yaralandı. Olayla ilgili konuşan şirket yetkilisi Berke Yanç, "Eğer şoförümüz soğukkanlı davranmayıp araçtan inseydi, olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi." dedi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yol verme tartışmasına sinirlenen iki şahıs satırla kamyon sürücüsüne saldırmıştı. Dehşet anlarını cep telefonuyla görüntüleyen kamyon sürücüsü H.Y., kapıyı kilitleyerek saldırganlardan kurtuldu.

Kamyonda hasar oluşurken sürücü H.Y. elinden yaralandı ve konuyla ilgili şikayette bulundu. Olayın şokunu atlatamayan H.Y.'nin çalıştığı firmanın sorumlusu yaşananları anlattı.

Hatay'da korkunç anlar! Yol verme tartışmasında satırla saldırdılar, yaptığı hamle hayatını kurtardı - 1. Resim
Berke Yanç

Olayla ilgili konuşan şirket yetkilisi Berke Yanç şunları söyledi:

"Eğer şoförümüz soğukkanlı davranmayıp araçtan inseydi, olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Aracı kilitleyerek saldırganın içeri girmesini engelledi. Ancak cam kırıldığı için elinden yaralandı. Şirket olarak hukuki süreci başlattık, şikayetçi olduk. En önemlisi şoförümüzün canına bir şey gelmemesi. Ama yaşadığı korku halen devam ediyor. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Ülkemizde trafikte bu denli şiddet olaylarının yeri olmamalı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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