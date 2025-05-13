Henüz 25 yaşındaydı... Ailesi acı haberle yıkıldı!

Bursa'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki Hasan Mert Köse hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ise büyük üzüntü yaşadı...

Kaza, Orhangazi ilçesi TOKİ 3. Etap konutları önünde meydana geldi. Halit A. yönetimindeki motosiklet ile Hasan Mert Köse'nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YOLA SAVRULDU

Yaşanan kaza sonrası iki sürücü de savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASAN MERT KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesi olan 25 yaşındaki Hasan Mert Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit A.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.