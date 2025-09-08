Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hilvan'da feci kaza! İşçi minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Hilvan'da feci kaza! İşçi minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı Apaydın ile Çakmak Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Hilvan'da feci kaza! İşçi minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hilvan, Siverek ve Şanlıurfa'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

