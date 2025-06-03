Hoşgörü ve tahammül kalmadı! Ne bu şiddet bu celal?

Dün pek çok ilden yaralama ve cinayet haberleri yağdı. Kimisi bir hiç uğruna kavgaya tutuşup bıçaklandı, kimisi akran zorbalığından hastanelik oldu...

Toplumdaki şiddet vakaları her geçen gün artıyor. Akran zorbalığı, trafik kavgaları, aile içi şiddet bunlardan birkaçı... Sadece dün İstanbul, Bursa, Edirne, Konya ve birçok ilden yaralama ve cinayet haberi yağdı. Orta okul öğrencileri bile ölümüne kavga edip birbirlerini yaraladı.

>Bursa’nın İnegöl ilçesinde 36 yaşındaki Hakan M. Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda eski nişanlısı A.Y. (29) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma sonrasında Hakan M, yanında bulunan tabancayla A.Y’ye ateş etti. Bacağından yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

> Esenler polisi, Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi’nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekipler, saldırıda ağır yaralanan kişinin Selami Yılmaz (48) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan G.P’yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

>Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi’nde bir grup cadde üzerinde tartıştığı kişiyi tekme tokat darp etmeye başladı. Aldığı darbedeler sonucu yere düşen kişi yerde bile saldırganların hedefi oldu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.

>Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokakta seyir halinde olan bir otomobilin önüne atlayarak kaputuna çıktı. Sürücü, kadından kurtulmak amacıyla geri manevra yapmaya çalıştığı sırada arkasındaki araca çarptı. İhbar üzerine gelen polis tarafları ayırırken, konuyla ilgili çalışma başlattı.

BAŞAKŞEHİR'DE AKRAN ZORBALIĞI

> Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan park içerisinde aralarında kızların da bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun yan

yana kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

> İstanbul Esenyurt’ta sokakta çıkan bıçak ve yumruklu kavgada taraflardan biri, aracıyla olay yerinden uzaklaşmak istedi. O sırada kavga ettiği adam, arabanın kapısını sertçe defalarca kapatarak tartıştığı adamın dışarıda kalan ayağını kırdı.

> Edirne’nin Yancıkçı Şahin Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki sürücü arasında korna çalma nedeniyle tartışma yaşandı. Dakikalar sonra birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa ve taşlarla saldıran iki grubun kavgası âdeta meydan savaşına döndü. Kavgada ikisi bıçak darbeleri olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

YUSUF YOĞUN BAKIMDA

>Konya merkez Selçuklu ilçesi Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı M.İ.Ç. arasında kavga çıktı. İddiaya göre M.İ.Ç, Yusuf Taşkın’ın boğazını uzun süre sıktı. Fenalaşan çocuk ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. M.İ.Ç. ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.

> Karaman’da bacağından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Ö.E. yolda yürüdüğü sırada yanına gelen M.E. tarafından bacağından bıçaklandı. Ö.E, kanlar içinde yere yığılırken, M.E. ise olay yerinden kaçtı.

>İstanbul Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs tarihinde yanında çocukları bulunan kadın sürücüyle tartışan ve telefonunu kırarak darp eden B.Y. ve A.T. tutuklandı.