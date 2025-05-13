''Husumetlinin selamı var'' diyerek sokak ortasında tekme tokat darbettiler

Antalya'nın Kundu bölgesinde yolun karşısına geçmek için bekleyen esnaf dernek başkan yardımcısı 3 kişinin saldırısına uğradı. Talihsiz adam yere yığılırken 3 şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Şikayetçi olan dernek başkanı, darp sebebinin bölgedeki kaçak yapılarla mücadelesi olduğunu söyledi.

Dehşete düşüren olay, önceki gün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi.

TRAFİK IŞIĞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Kundu-Kemerağzı Esnaf Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Gelenyolun yolun karşısına geçmek için trafik ışığında beklediği sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Gelen, şahsın darbelerinden kendini korumaya çalışırken 2 kişi daha gelerek darp etmeye devam etti. Yere yatırılan Gelen, şahısların tekme ve yumruklarının hedefi olarak dakikalarca darp edildi.

''HUSUMETLİNİN SELAMI VAR''

Ramazan Gelen'e tekme ve yumruklarla saldıran 3 şahıs daha sonra iddiaya göre "Sana İ.K.'nın selamı var" diyerek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yerde yatan başkanın yardımına çevredeki esnaf yetişti. Darp raporu alarak karakola giden Ramazan Gelen şahıslardan şikayetçi oldu.

''KAÇAK YAPILARLA MÜCADELE ETTİĞİMİZ İÇİN…''

Bunun üzerine şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı. Ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Yaşanan olayın bölgedeki kaçak yapılarla mücadele etmesi nedeniyle yaşandığını söyleyen Ramazan Gelen, "Bölgede bulunan çok sayıdaki kaçak yapı ile mücadele ettiğimiz için bu saldırıya maruz kaldık. Kurumlar görevini tam olarak yapamadığı için biz saldırıya maruz kaldık" dedi.

''İLLEGAL YAPILAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR''

Bölgedeki kaçak yapılar nedeniyle esnafın karşı karşıya geldiğini belirten Gelen, "Kaçak ve yıkılması gereken yerlerde gereği yapılsa esnaf da karşı karşıya gelmez. Geçmişten gelen problemler var burada. Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde bulunan bütün illegal yapılar çalışmaya devam ediyor. Bir rant düzeni kurulmuş yapılması gereken yıkımlar engelleniyor. Buradan gidip kaçak yapılarla ilgili dilekçe veren bir vatandaşın ismi ertesi gün burada öğreniliyor. Esnaf karşı karşıya getiriliyor. Adalet var, hukuk var. Biz hukuk devletiyiz" ifadelerini kullandı.

''MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ''

Kolları, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan ve kendisine yapılan saldırıyı anlatan Gelen, "Devletin buna dur demesi lazım. Biz esnaf olarak mücadelemize devam edeceğiz. Biz kendi hakkımızı savunuyoruz. 15 yıldır dernek olarak ben burada bir mücadele veriyorum. Kalleşçe ve haince bir saldırıya maruz kaldık" şeklinde konuştu.