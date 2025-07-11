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İfade verdikten sonra serbest kalan gruplar emniyet müdürlüğü önünde çatıştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İfade verdikten sonra serbest kalan gruplar emniyet müdürlüğü önünde çatıştı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de ifade verdikten sonra serbest kalan iki grup emniyet müdürlüğü önünde kavga etti. Çıkan olayda iki kişi silahla vuruldu.

Olay, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde aralarında kavga çıkan iki grup, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

İfade verdikten sonra serbest kalan gruplar emniyet müdürlüğü önünde çatıştı! - 1. Resim

EMNİYETİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

İfadelerinin ardından salınan taraflar arasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, Ö.E. ve F.E.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

İfade verdikten sonra serbest kalan gruplar emniyet müdürlüğü önünde çatıştı! - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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