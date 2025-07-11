İfade verdikten sonra serbest kalan gruplar emniyet müdürlüğü önünde çatıştı!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'de ifade verdikten sonra serbest kalan iki grup emniyet müdürlüğü önünde kavga etti. Çıkan olayda iki kişi silahla vuruldu.
Olay, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde aralarında kavga çıkan iki grup, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
EMNİYETİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI
İfadelerinin ardından salınan taraflar arasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, Ö.E. ve F.E.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş