İfade verdikten sonra serbest kalan gruplar emniyet müdürlüğü önünde çatıştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2025 07:59 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 08:12 - Güncelleme:

Kocaeli'de ifade verdikten sonra serbest kalan iki grup emniyet müdürlüğü önünde kavga etti. Çıkan olayda iki kişi silahla vuruldu.

Olay, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde aralarında kavga çıkan iki grup, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. EMNİYETİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI İfadelerinin ardından salınan taraflar arasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavga çıktı. Olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, Ö.E. ve F.E.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İlgili Haber Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş