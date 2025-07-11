Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2025 04:49 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 05:07 - Güncelleme:

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Kocaeli'de bir amca husumetli olduğu yeğenlerine kurşun yağdırdı. Kardeşlerden biri yaralı olarak evden kaçıp hastaneye gitti ve durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler diğerlerinin cenazesi ile karşılaştı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında tartışma çıktı. YEĞENLERİNİ KURŞUNA DİZDİ Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, öfkeli amca elindeki silah ile yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. ile M.S'ye ateş etti. KARDEŞLERDEN BİRİ YARALI HALDE KAÇTI M.S., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. CESETLERİ BULUNDU Sağlıkçılar yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. AMCA GÖZALTINDA Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor. İlgili Haber Yer: Samsun… Akrabasını üzerinden arabayla geçip öldürdü! Savunması pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş