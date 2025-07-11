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Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir amca husumetli olduğu yeğenlerine kurşun yağdırdı. Kardeşlerden biri yaralı olarak evden kaçıp hastaneye gitti ve durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler diğerlerinin cenazesi ile karşılaştı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında tartışma çıktı.

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 1. Resim

YEĞENLERİNİ KURŞUNA DİZDİ

Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, öfkeli amca elindeki silah ile yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. ile M.S'ye ateş etti.

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 2. Resim

KARDEŞLERDEN BİRİ YARALI HALDE KAÇTI

M.S., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 3. Resim

CESETLERİ BULUNDU

Sağlıkçılar yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. 

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 4. Resim

AMCA GÖZALTINDA

Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 5. Resim

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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