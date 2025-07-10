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Yer: Samsun… Akrabasını üzerinden arabayla geçip öldürdü! Savunması pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun, Cinayet, Öldürme, Araba, Kavga, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da birlikte içki içtiği akrabasını çıkan kavgada üzerinden araçla geçerek öldüren bir adam adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" sözleriyle kendini savundu. Katilin suç dosyası da kabarık çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında dün gece meydana geldi. 

ÇARPIP ÜZERİNDEN GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve birlikte içki içen alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada U.Y. (32), araçla Mehmet Kalay'a (39) çarparak üzerinden geçti. Ağır yaralanan Mehmet Kalay hayatını kaybetti. 

Yer: Samsun… Akrabasını üzerinden arabayla geçip öldürdü! Savunması pes dedirtti - 1. Resim

19 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Olayla ilgili 19 suç kaydı bulunan U.Y. ile olaya karışan M. Y. (35) ve A.G. (48) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yer: Samsun… Akrabasını üzerinden arabayla geçip öldürdü! Savunması pes dedirtti - 2. Resim

“BİLEREK YAPMADIM, ÖNÜME ÇIKTI” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan U. Y., M. Y. ve A. G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.Y. adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye gözyaşı döktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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