Yer: Samsun… Akrabasını üzerinden arabayla geçip öldürdü! Savunması pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 14:41 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 15:21 - Güncelleme:

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Samsun'da birlikte içki içtiği akrabasını çıkan kavgada üzerinden araçla geçerek öldüren bir adam adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" sözleriyle kendini savundu. Katilin suç dosyası da kabarık çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında dün gece meydana geldi. ÇARPIP ÜZERİNDEN GEÇTİ Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve birlikte içki içen alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada U.Y. (32), araçla Mehmet Kalay'a (39) çarparak üzerinden geçti. Ağır yaralanan Mehmet Kalay hayatını kaybetti. 19 SUÇ KAYDI VARMIŞ Olayla ilgili 19 suç kaydı bulunan U.Y. ile olaya karışan M. Y. (35) ve A.G. (48) polis ekiplerince gözaltına alındı. “BİLEREK YAPMADIM, ÖNÜME ÇIKTI” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan U. Y., M. Y. ve A. G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.Y. adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye gözyaşı döktü. İlgili Haber Görme engelli kadın, kocasını öldürdü Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk