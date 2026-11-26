Ankara’da sosyal medya üzerinden tuzak kurdukları kişileri ormanlık alana çekerek silah zoruyla tehdit eden ve şantaj yapan suç şebekesine operasyon düzenlendi. Mağdurların banka hesaplarını boşaltıp adlarına kredi çektikleri belirlenen 5 şüpheli, polis ekiplerince ormanda suçüstü yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla yürütülen organize dolandırıcılık, tehdit ve şantaj ağına darbe vurdu. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin mağdurları ağlarına düşürmek için uyguladıkları yöntem deşifre edildi.

İLİŞKİ VAADİYLE ORMANA ÇAĞIRIYORLARDI

Sabah'ın haberine göre emniyet birimlerinin tespitlerine göre şebeke üyeleri, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri mağdurları buluşma bahanesiyle ormanlık alanlara yönlendirdi. Buluşma noktasında şüpheli kadınla bir araya gelen mağdurların yanına, kadının sözde eşi ve akrabaları olduğunu öne süren erkek şüphelilerin geldiği belirlendi.

ETKİSİZ HALE GETİRİP GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİYORLAR

Olay yerine gelen erkek şüphelilerin, mağdurları silah zoruyla etkisiz hale getirerek görüntülerini kaydettikleri ve bu kayıtları şantaj aracı olarak kullandıkları ortaya çıktı. Kurdukları baskıyla mağdurların internet bankacılığı hesaplarına erişim sağlayan zanlıların; hesaplardaki paraları aktardıkları, mağdurlar adına kredi çektikleri ve kredi kartlarından yüklü miktarda harcama yaparak haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Şüphelilerin aynı yöntemle toplam 7 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

İlişki vaadiyle çağırıp görüntüleriyle şantaj yapıyorlardı! Ormanda suçüstü yakalandılar

ORMANDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yeni bir eylem hazırlığında olduğunu belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Ormanlık alana düzenlenen baskında 5 şüpheli, olayda kullandıkları silahla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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