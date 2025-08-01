İş görüşmesi sonu olacaktı! Tanımadığı 5 kişi hastanelik etti

Malatya'da yaşanan olay, 2 gün önce saat 22.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Arif Erdoğan, telefonla çağrıldığı iş görüşmesi için bir alışveriş merkezinin otoparkına gitti.

Burada tanımadığı 5 kişilik grubun saldırısına uğrayan genç, bıçak ve sopalarla darp edilerek yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleri alan Erdoğan hastaneye kaldırıldı.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Arif Erdoğan, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

Şikayeti sonrası 1 kişinin gözaltına alındığını, daha sonra ise savcılıkça serbest bırakıldığını belirten Arif Erdoğan, karara tepki göstererek olaya karışan tüm zanlıların cezalandırılmasını istedi.