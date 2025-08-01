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İş görüşmesi sonu olacaktı! Tanımadığı 5 kişi hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da iş görüşmesi için giden Arif Erdoğan, tanımadığı 5 kişi tarafından bıçak ve sopalarla darbedildi. Yaşadığı korkuyu anlatan Erdoğan, şikayet sonrası 1 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Malatya'da yaşanan olay, 2 gün önce saat 22.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Arif Erdoğan, telefonla çağrıldığı iş görüşmesi için bir alışveriş merkezinin otoparkına gitti.

Burada tanımadığı 5 kişilik grubun saldırısına uğrayan genç, bıçak ve sopalarla darp edilerek yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleri alan Erdoğan hastaneye kaldırıldı.

İş görüşmesi sonu olacaktı! Tanımadığı 5 kişi hastanelik etti - 1. Resim

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Arif Erdoğan, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

İş görüşmesi sonu olacaktı! Tanımadığı 5 kişi hastanelik etti - 2. Resim

Şikayeti sonrası 1 kişinin gözaltına alındığını, daha sonra ise savcılıkça serbest bırakıldığını belirten Arif Erdoğan, karara tepki göstererek olaya karışan tüm zanlıların cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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