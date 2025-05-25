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Isparta-Afyon yolunda can pazarı: İki otobüs çarpıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Isparta-Afyon yolunda can pazarı: İki otobüs çarpıştı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı. Koçtepe kavşağında meydana gelen kazada, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Ramazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

Isparta-Afyon yolunda can pazarı: İki otobüs çarpıştı - 1. Resim

27 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.  Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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