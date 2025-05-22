İstanbul acı olay: Yaşlı kadın yangında can verdi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İstanbul Şişli'deki Koca Mansur Sokak’ta, 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı yangın itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.
80 YAŞINDAKİ KADIN CAN VERDİ
Dairede yapılan incelemede, 80 yaşındaki Ayşe Deniz Gökçen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir