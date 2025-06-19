Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu

İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Fatih&#039;te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fatih'te bir kişi ara sokakta araba kullanırken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kurşunun şahsın başına isabet ettiği öğrenilirken zanlılar ise kayıplara karıştı.

Olay Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi 34 DS 3661 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BAŞINDAN VURUP KAÇTI 

Şahıs otomobil içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'i işaret etti! "Bakış açımız ciddi ve ileriye dönük"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de korkunç kaza! 83 yaşındaki kadın 200 metre sürüklendikten sonra öldü - 3. Sayfa83 yaşındaki kadın 200 metre sürüklendikten sonra öldüEsenyurt'ta yabancı plakalı araç dehşet saçtı! Uzun namlulu silahlarla polisten kaçtılar - 3. SayfaEsenyurt'ta yabancı plakalı araç dehşet saçtı!Bodrum'da kaza! Motosikletler çarpıştı, sürücüleri öldü - 3. SayfaBodrum'da kaza! Motosikletler çarpıştı, sürücüleri öldüÇanakkale açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaÇanakkale açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandıBodrum'da motosikletler kafa kafa çarpıştı: Sürücüler can verdi - 3. SayfaMotosikletler kafa kafa çarpıştı: Sürücüler can verdiKocaeli'de bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı - 3. SayfaKocaeli'de bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...