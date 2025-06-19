İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Haziran 2025 05:39 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 05:40 - Güncelleme:

Fatih'te bir kişi ara sokakta araba kullanırken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kurşunun şahsın başına isabet ettiği öğrenilirken zanlılar ise kayıplara karıştı.

Olay Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi 34 DS 3661 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İlgili Haber Mine'yi vahşice katletmişti! Katil kocanın pes dedirten ifadesi: Cinayetin nedeni şoke edecek BAŞINDAN VURUP KAÇTI Şahıs otomobil içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlgili Haber İzmir'de korkunç cinayet! Trende sigara içti, kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş