Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de korkunç cinayet! Trende sigara içti, kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü

İzmir'de korkunç cinayet! Trende sigara içti, kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de korkunç cinayet! Trende sigara içti, kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN'da sigara içen bir yolcu olay çıkardı. Kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldıran şahıs içlerinden birinin ölümüne sebep oldu. 44 yaşındaki Seydihan Alsaç'ın aldığı darbelerle damarları yırtıldı, hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Cumaovası İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Güvenlik görevlileri, tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak trenin hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya  Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti.

MÜDAHALE EDERKEN YARALANDI

Yolcu, Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Olay sırasında İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DAMARI YIRTILAN GÜVENLİK CANINDAN OLDU

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taktik mi mecburiyet mi... İran neden gece saldırıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sakarya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaSakarya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varÖlüm listesi gibi suç dosyası: İstanbul'un kabusu olan suç çetesine operasyon - 3. Sayfaİstanbul'un kabusu olan çeteye operasyon!Uşak'ta uzman doktora darp! Bıçakla tehdit edildi - 3. SayfaUşak'ta uzman doktora darp! Bıçakla tehdit edildiHatay'da düşük ayarlı altın satan 5 kuyumcu yakalandı - 3. SayfaHatay'da düşük ayarlı altın satan 5 kuyumcu yakalandıTAG Otoyolu'nda devrilen bitkisel yağ yüklü tır cayır cayır yandı - 3. SayfaTAG Otoyolu'nda devrilen bitkisel yağ yüklü tır cayır cayır yandıİETT otobüsü alev alev! İtfaiye yangını söndürdü - 3. SayfaİETT otobüsü alev alev! İtfaiye yangını söndürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...