İzmir'de korkunç cinayet! Trende sigara içti, kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN'da sigara içen bir yolcu olay çıkardı. Kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldıran şahıs içlerinden birinin ölümüne sebep oldu. 44 yaşındaki Seydihan Alsaç'ın aldığı darbelerle damarları yırtıldı, hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Cumaovası İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Güvenlik görevlileri, tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak trenin hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti.

MÜDAHALE EDERKEN YARALANDI

Yolcu, Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Olay sırasında İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DAMARI YIRTILAN GÜVENLİK CANINDAN OLDU

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.