Mine'yi vahşice katletmişti! Katil kocanın pes dedirten ifadesi: Cinayetin nedeni şoke edecek

Ankara'da Emrah Ala, boşanma aşamasında olduğu eşi Mine Nur Ala'yı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Savunmasında bıçağı Mine Nur'un getirdiğini söyleyen Ala, "Yüzüme tükürdüğü için cinnet geçirdim, pişmanım" dedi.

Ankara'da 2023 yılında yaşanan olayın davası Ankara 15 Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmada katil zanlısı eş Emrah Ala savunma yaptı.

Mahkeme başkanı mütalaanın hazır olduğunu belirterek sözü savcıya verdi. Sanık Ala'nın, maktul Ala'yı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ifade eden savcı, sanık hakkında, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Buna karşı söz alan müşteki avukatı, "Verilecek ceza en üst sınırdan olmalı ki kadın cinayetleri azalır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanık Ala, "Olay yerinde bulunan bıçağı Mine Nur getirdi. Yüzüme tükürdüğü için cinnet geçirdim, pişmanım. Maktulün ailesinden özür diliyorum" beyanına yer verdi.

Mütalaaya ilişkin süre talep eden sanık avukatının bu talebi mahkeme heyetince kabul edilirken bir sonraki duruşma 1 Temmuz'a bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay günü Emrah Ala çocuklarını görmek için kayınvalidesinin evine gitti.

10 Aralık 2023 günü küçük oğluyla vakit geçiren Emrah, çocuğu kayınvalidesinin evine bıraktı. İddiaya göre bu sırada genç kadın, "Seninle konuşacaklarım var, çocuğu bırakınca gitme" dedi.

Emrah Ala, daha sonra arabayla eşini alarak İmrahor istikametine gitti. Yol boyunca genç kadın, boşanmak istediğini, kendisine yeni bir hayat çizeceğini eşine söyledi.

İmrahor Viyadüğü'nün arka kısmındaki boş arazide bir süre araç içinde konuşan çiftin, konuşması tartışmaya dönüştü. Bu sırada, Emrah Ala, aracın arka tarafında oturan eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak, Emrah Ala hakkında ‘eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.