Savaşın gölgesinde Ankara’dan Bağdat’a sürpriz çıkartma!

Ortadoğu'da tansiyonun hızla yükseldiği, İran-İsrail geriliminin savaş ihtimaline dönüştüğü bir dönemde Ankara’dan kritik bir hamle geldi. Irak medyasına göre Türkiye, bölgesel denklemleri doğrudan etkileyecek yüksek düzeyli bir heyeti, önümüzdeki günlerde Bağdat’a gönderiyor.

Bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde, Türkiye’den üst düzey bir heyetin önümüzdeki günlerde Bağdat’a kritik bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Shafaq News’e konuşan kaynaklara göre, heyet enerji, güvenlik ve diplomasi başlıklarında çok yönlü ve sonuç odaklı görüşmeler yapmak üzere Irak’a gidecek.

KRİTİK GÜNDEM: SURİYE- İRAN İSRAİL

Türk heyetinin gündemindeki ilk başlıklardan biri, Suriye’deki güvenlik gelişmeleri ve bölgesel istikrarsızlık yer alıyor.

Ankara, sınır güvenliğini pekiştirmek ve bölgedeki tehditleri bertaraf etmek amacıyla ikili koordinasyonun artırılmasını hedefliyor. Görüşmelerde, Suriye’nin Irak’la bağlantılı bölgelerinde faaliyet gösteren yasa dışı silahlı unsurlar ve bunların engellenmesi konusu masada olacak.

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ENERJİ DİPLOMASİSİ: CEYHAN HATTI YENİDEN GÜNDEMDE

Ziyaretin bir diğer kritik başlığı ise Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması. Türkiye, Mart 2023'te ham petrolün Ceyhan limanına akışını durdurmuş, Irak mahkemesinin verdiği yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tazminat kararına itiraz etmişti.

Petrol ihracatının durması, Irak’ın günlük 500.000 varil ham petrol ihracatını kesmişti. Heyetin amacı, bu krizin sona erdirilmesi ve yeni enerji iş birliklerinin başlatılması.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE TİCARET HACMİ BÜYÜYOR

Heyet ayrıca, ek ticari anlaşmalar, yatırım projeleri ve mali iş birliği konularında da temaslarda bulunacak. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 13 milyar dolara ulaştı.

Yeni görüşmelerle ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, lojistik hatların güçlendirilmesi ve müteahhitlik projelerinde Türk firmalarının etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

GERİ PLAN: ERDOĞAN-SUDANİ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Sudani arasında 10 ayrı mutabakat zaptı imzalanmış, özellikle enerji, ticaret, güvenlik ve yatırım konularında yeni bir yol haritası oluşturulmuştu.