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ABD, Irak Büyükelçiliğini tahliye edecek iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD, Irak Büyükelçiliğini tahliye edecek iddiası
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak'taki ABD Büyükelçiliğinin, bölgede artan yüksek güvenlik riskleri nedeniyle 'tahliye emrine' hazırlandığı iddia edildi.

Irak'taki ABD büyükelçiliği, bölgedeki artan güvenlik riskleri nedeniyle tahliye emri almaya hazırlanıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre Iraklı bir güvenlik yetkilisi ve bir ABD kaynağı bunu dile getirdi.

Başka bir ABD yetkilisi "Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine doğru bir hareket emri alması bekleniyor. Niyet bunu ticari yollarla yapmak, ancak yardım talep edilirse ABD ordusu hazır bekliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yayınlanan bir röportajında, İran'ın Washington ile yapılacak nükleer anlaşmada uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı kabul edeceğinden daha az emin olduğunu söyledi .

ABD'li bir diğer yetkili ise Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri üssü olan Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'ndeki operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığını, Katar'daki ABD Büyükelçiliği'nin her zamanki gibi faaliyet göstermesine bağlı çalışanlar veya aileleri için herhangi bir tahliye emri verilmediğini söyledi.

ABD, Irak Büyükelçiliğini tahliye edecek iddiası - 1. Resim

İRAN TEHDİT ETMİŞTİ

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, nükleer görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve Washington ile bir çatışma yaşanması halinde Tahran'ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söyledi .

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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