ABD-Çin anlaşmasına piyasa nasıl tepki verdi? Altın, petrol ve dolarda dikkat çeken hareketler!

Piyasalarda son dakika! ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasına varılmasının ardından petrolde talep endişeleri azaldı. Brent fiyatı 68,20 dolarla son 2 ayın zirvesini gördü. Altın fiyatı ise ABD’de mayıs enflasyonunun düşük gelmesi ve FED beklentilerinin artmasından destek bularak, 3.335 dolara yakın “primli” görünümünü korudu. Dolar endeksi, anlaşma haberine rağmen değer kaybetti ve 98,75 ile yılın en düşük seviyelerine yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını söyledi. Trump, bu kapsamda Çin’in, gerekli bütün nadir toprak elementlerini ABD için tedarik edeceğini söyledi.

PROBLEM LONDRA’DA ÇÖZÜLDÜ

Otomotiv ve savunma sektörlerinde yaygın olarak kullanılan nadir toprak elementleri, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında temel anlaşmazlık konusu olarak ortaya çıkmıştı. Bu hafta başında Londra’da gerçekleşen iki günlük müzakerelerin ardından, ticaret konusunda anlaşmaya varıldı.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİ ALTINDA

Bu arada haftanın en önemli verisi olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi de bugün açıkladı. Mayıs ayında TÜFE, aylık bazda %0,1 ve yıllık bazda %2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ABD-Çin anlaşması ve ABD TÜFE verilerine, küresel piyasalar, farklı fiyatlamalarla tepki gösterdi.

ALTIN FİYATLARI YATAY

Küresel ticaret gerginlikleri bugünkü anlaşma ile birlikte azalmasına rağmen altın fiyatlarında bir düşüş yaşanmadı. ABD TÜFE verisinin beklenti altında kalması, FED’den “daha fazla faiz indirimi” beklentisini öne çıkardı. Altın fiyatları da bu beklentiden destek bularak sağlam durdu.

Ons fiyatı akşam saatlerinde %0,35 primle 3.335 dolara yakın seyrediyor. Gram altın da 4200 TL’den kapanışa hazırlanıyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Ticaret geriliminin azalması petrol fiyatlarına daha net yansıdı. Küresel talep endişelerinin hafiflemesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı bugün %2’ye yakın primle 68,20 dolara çıktı. Bu seviye, aynı zamanda Brent petrolde son 2 ayın da en yüksek seviyesine işaret etti.

BORSALARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

ABD borsalarına bakıldığında bugünkü işlemler sınırlı bir yükselişle başladı. Wall Street endekslerinde %0,30 civarında primle işlemler devam ediyor.

Avrupa’daki endeksleri ölçen STOXX Europe 600 endeksinde ise sınırlı düşüş dikkat çekiyor. Bu arada Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri için son tarih olan 9 Temmuz yaklaşırken, AB kaynakları, sürecin uzayabileceğini ve Brüksel’de misilleme planlarının da görüşüldüğünü aktarıyor.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

ABD-Çin anlaşması dolar endeksinde de herhangi bir toparlanmaya destek olmadı. Bugünkü işlemlerde gerileye dolar endeksi TSİ 17:30’da 98,75 seviyesine yakın seyrini sürdürüyor.

ING’nin Döviz Stratejisti Francesco Pesole, “Trump’ın dengesiz ticaret politikası kararları, doların sert değer kaybını ve muhtemelen diğer para birimlerine doğru daha hızlı bir kaymayı teşvik ediyor.” dedi.