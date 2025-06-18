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Trende sigara içti, uyaran görevliyi katletti: İZBAN'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de şehir içi banliyö treninde sigara içen kişiyi uyaran güvenlik görevlisi çıkan arbedede öldürüldü. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

Korkunç olay dün akşam saatlerinde Cumaovası  İZBAN Istasyonu'nda yaşandı. Tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti.

Yolcu, Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Trende sigara içti, uyaran görevliyi katletti: İZBAN'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

GÖĞSÜNE VE KAFASINA DARBE ALDI

Yaşanan arbedede İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.

Trende sigara içti, uyaran görevliyi katletti: İZBAN'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olaylar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde izban'da sigara içen ve sürekli kapıların kapanmasını engelleyen M.D.'nin güvenlik görevlileri ile tartıştığı, daha sonra yaşanan arbedede Seydihan alsaç‘ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Trende sigara içti, uyaran görevliyi katletti: İZBAN'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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