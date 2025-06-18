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Adnan hiç uğruna öldürüldü: 4 yıllık husumetin altından 'oyun' çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siirt'te düğünde öldürülen Adnan Pekgöz cinayetinin arkasından 'Pubg' adlı sanal oyun çıktı. Gencin, 4 yıl önce mahalle arkadaşı Aziz Asma'yla oyunda tartıştığı ve husumetin bugüne kadar geldiği öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayetlerden biri de Siirt'te yaşandı. 19 yaşındaki Adnan Pekgöz, düğünde halaya çıkarken öldürüldü. 

Soruşturmada edinilen bilgiye göre, aynı mahallede oturan Aziz Asma ve Adnan Pekgöz, 4 yıl önce 'Pubg' adlı  sanal oyunu oynarken aralında çıkan tartışmada birbirlerine hakaret edince, ikili arasında husumet oluştu.

TAŞLA BAŞLADI, SİLAHLA SONA ERDİ

Sabah'ın haberine göre bu tartışmanın ardından sokakta karşılaştıklarında, Aziz Asma'nın taşla saldırdığı Adnan Pekgöz yaralandı.

İkinci kez karşılaştıklarında ise bu kez Adnan Pekgöz, Aziz Asma'ya yumrukladı.

Olay, ailelerin araya girmesiyle büyümeden kapatıldı.

4 YIL BOYUNCA KİNİ TAŞIDI

Ancak bu olayı unutmayan Aziz Asma, 4 yıl boyunca içinde büyüttüğü kinle Adnan Pekgöz'ü öldürmeye karar verdi.

6 Haziran'daki düğün gecesi silahla salona gelen Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'ü uzun süre izledi.

Halaya çıkınca da arkasından yaklaşarak ateş etti.

"HİÇ UĞRUNA ÖLDÜRÜLDÜ"

Cinayetin ardından Adnan Pekgöz'ün yakınları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda da "Adnan'ımız bir hiç uğruna öldürüldü. Sebep ne namustu, ne başka bir şeydi. Bir oyundu" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada ayrıca, sanal oyun yüzünden genç yaşta hayatını kaybeden Adnan Peköz için çok sayıda adalet çağrısı yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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