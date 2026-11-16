İstanbul Arnavutköy’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap, 1 milyon boş kapsül ve 165 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arnavutköy’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda milyonlarca uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik ihbarlar üzerine Arnavutköy’de belirlenen adres ve araçları takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün 8 ayrı adres ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 MİLYONU AŞKIN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap, 1 milyon adet boş kapsül, 165 kilogram ham madde, 1 kapsül dolum makinesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

İstanbul'da 6 milyonu aşkın uyuşturucu hap alarmı! 5 şüpheli gözaltında

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen 2 araca toplam 46 bin 510 TL idari para cezası uygulandı. Araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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