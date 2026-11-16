Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan uyuşturucu şüphelisinin kaçışı ilginç anlara sahne oldu. Bir yunus polisi şüphelinin peşinden koşarken, diğer polis memuru lahana yüklü traktöre binerek kovalamacaya katıldı. Şüpheli yakalanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu şüphelisi ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Polis memurlarından biri şüpheliyi koşarak takip ederken, diğeri lahana yüklü traktörün üzerine binerek kovalamacayı sürdürdü.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen polis uygulaması sırasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphelendikleri İ.A. isimli şahsı durdurmak istedi. Ancak polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı.

Sakarya'da ilginç kovalamaca! Polis, uyuşturucu şüphelisini lahana yüklü traktörle kovaladı

LAHANA YÜKLÜ TRAKTÖRLE PEŞİNE DÜŞTÜ

Şüphelinin kaçması üzerine yunus polislerinden biri koşarak takibe başladı.

Diğer polis memuru ise bölgede bulunan, römorkunda lahana yüklü bir traktöre binerek kovalamacaya katıldı.

Yaşanan ilginç takip, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'da ilginç kovalamaca! Polis, uyuşturucu şüphelisini lahana yüklü traktörle kovaladı

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kovalamacanın ardından yakalanan İ.A.'nın üzerinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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