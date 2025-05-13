İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Drift atan maganda arkadaşını camdan fırlattı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Arnavutköy'de araçla drift atan bir grup genç, arkadaşlarını camdan düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde gerçekleşti. Hafif ticari araç ile yol üzerinde drift atarak kendilerince eğlenen magandalar faciaya davetiye çıkardı.
İÇLERİNDEN BİRİ CAMDAN DÜŞTÜ
Şoför manevra hareketleri yaparken camdan sarkarak eğlenmeye çalışan bir kişi tutunamayarak yere düştü. Gencin yere düşme anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, bir kişinin drift anında yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle başına koşuşturduğu, sonrasında yere düşen kişinin de araca bindirilerek olay yerinden hızla uzaklaşıldığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş