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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Drift atan maganda arkadaşını camdan fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arnavutköy'de araçla drift atan bir grup genç, arkadaşlarını camdan düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde gerçekleşti. Hafif ticari araç ile yol üzerinde drift atarak kendilerince eğlenen magandalar faciaya davetiye çıkardı.

İÇLERİNDEN BİRİ CAMDAN DÜŞTÜ

Şoför manevra hareketleri yaparken camdan sarkarak eğlenmeye çalışan bir kişi tutunamayarak yere düştü. Gencin yere düşme anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, bir kişinin drift anında yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle başına koşuşturduğu, sonrasında yere düşen kişinin de araca bindirilerek olay yerinden hızla uzaklaşıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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