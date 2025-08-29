Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da diş kliniğinde patlama: Yaralılar var!

İstanbul'da diş kliniğinde patlama: Yaralılar var!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da diş kliniğinde patlama: Yaralılar var!
İstanbul, Ataşehir, Patlama, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Ataşehir'deki bir diş kliniğinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken klinik çalışanı bir kadın ise, yaşanan panik nedeniyle baygınlık geçirdi.

İstanbul Ataşehir'de özel bir diş kliniğinde meydana gelen tüp patlamasında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, bir çalışan panik nedeniyle baygınlık geçirdi.

Patlama, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde bulunan özel bir diş kliniğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ataşehir Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma (ATAK) ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da diş kliniğinde patlama: Yaralılar var! - 1. Resim

2 KİŞİ YARALANDI

Patlama nedeniyle klinikte kısa süreli panik yaşanırken, 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir kadın çalışanın da korkudan baygınlık geçirdiği öğrenildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren çalışan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İstanbul'da diş kliniğinde patlama: Yaralılar var! - 2. Resim

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli olduSuriye'de gece yarısı baskını: "Birkaç kişiyi kaçırdık" itirafı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştü: O anlar kamerada - 3. SayfaNevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştüAdana'da ''pes'' dedirten olay! Anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla döverek katletti - 3. SayfaAnlaşmazlık yaşadığı kiracısını feci şekilde katlettiAtış poligonunda facia! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu - 3. SayfaAtış poligonunda facia! Başından vurulmuş halde bulunduEsenyurt'ta miras kavgası! Ablasına tehditler savurdu, yetmedi arabasının camını indirdi - 3. Sayfa'Çekiçli' miras kavgası! Ablasının arabasının camını böyle indirdiZayıflamak için canından oldu! Doktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar ortaya çıktı - 3. SayfaDoktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar çıktıUkraynalı kadının cesedi bulundu! Tekirdağ'da acı olay - 3. SayfaSerinlemek için girdi, cesedi bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...