İşe gidecek İstanbullulara kötü sürpriz! Metro bozuldu, duraklar doldu taştı
İşe gitmek için yola çıkan İstanbullular, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle zor anlar yaşadı. Seferler aksarken duraklarda kalabalık oluştu.
Haftanın son iş gününde İstanbulluları kötü bir sürpriz karşıladı.
TEKNİK ARIZA DENİLDİ
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Bu sebeple Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasındaki seferler etkilendi.
DURAKLAR İNSAN SELİ OLDU
Seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştirilirken; metro görevlileri anonslarla yolcuları bilgilendiriyor.
Öte yandan meydana gelen arıza nedeniyle duraklarda kalabalık oluştu.
