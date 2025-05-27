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İstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da eğlence mekanına el bombası atıldı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kağıthane'de bir eğlence mekanına el bombası ile saldırı düzenlendi. Olayda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı, ekipler şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, saat 01.40 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın eğlence mekanı olarak kullanılan ikinci katına motosikletli 2 kişi tarafından el bombası atıldı.

İstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

BOMBALI SALDIRIDA 7 KİŞİ YARALANDI

Bombalı saldırı sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, asayiş, bomba uzmanları, olay yeri inceleme, özel harekat, terörle mücadele ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Ekipler olayın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve hassas burunlu köpeklerle inceleme yapıldı.

İstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Ayrıca ekipler saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı! Çok sayıda yaralı var - 4. Resim

El bombası ile saldırı yapan şüphelileri yakalamak için ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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