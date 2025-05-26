DEM Parti İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taşlı saldırı gerçekleşti. Çanakkale'de vuku bulan olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Terörsüz Türkiye için, TBMM'de partilerle görüşmelerini sürdüren DEM Parti'nin Çanakkale il binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.
DEM'İN BİNASINA SALDIRIYA İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atarak zarar veren kişi gözaltına alındı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, DEM Parti Çanakkale İl Başkanlığı binası camına taş atılarak zarar verildiği ihbarı üzerine inceleme yapıldığı bildirildi.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenin Ağrı nüfusuna kayıtlı A.A. (34) olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlanmıştır." denildi.