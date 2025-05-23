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DEM Parti ve MHP bir araya geliyor! Tarih, yer ve saat belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEM Parti ve MHP bir araya geliyor! Tarih, yer ve saat belli oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partiler turuna başlayan DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek. İki partinin görüşmesi Salı günü saat 11.30'da TBMM'de olacak.

MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ile işaret fişeğini yaktığı Terörsüz Türkiye süreci hakkında meclisteki partileri ziyaret eden DEM Parti heyetinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve son olarak Gelecek Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti'nin gelecek hafta MHP'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen basına kapalı görüşmenin ardından yapılan açıklamada DEM'in, MHP'yi 27 Mayıs Salı günü saat 11:30’da TBMM’de ziyaret edeceği duyuruldu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denildi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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