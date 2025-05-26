Bakan Yerlikaya duyurdu! Kurban pazarında polise saldıran magandalara ters kelepçe

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mayıs 2025 18:01 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 18:17 - Güncelleme:

Ankara Keçiören'deki kurban pazarında denetim yapan İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine engel olmak isteyen ve çıkan arbedede bölgeye gelen polis ekiplerine sopalarla saldıran 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, saldırganların polis merkezine getiriliş görüntüleri paylaşarak, "Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 5 polis memurunun hafif yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıranların R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti. İlgili Haber Kurban pazarında savaş sahnelerini aratmayan görüntü! Polise sopalarla saldırdılar "SALDIRIDA 5 POLİSİMİZ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI" "Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, paylaşımında gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerine yer verdi. NE OLMUŞTU? Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ndeki kurban satış yerinde öğle saatlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında tartışma çıkmıştı. Kurbanlık satıcıları ile ekipler arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerine de grup üyelerince sopalarla saldırıda bulunulmuştu. Saldırıda bazı polisler yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir