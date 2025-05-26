Kurban pazarında savaş sahnelerini aratmayan görüntü! Polise sopalarla saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2025 16:21 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 16:37 - Güncelleme:

Keçiören'deki kurban pazarında, denetime gelen tarım müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Çıkan arbedeye müdahale etmek için bölgeye gelen polis ekipleri sopalı saldırıya uğradı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Ankara Keçiören'deki kurban pazarı savaş sahnelerini aratmayan görüntülerle gündeme geldi. Kurban satıcılarından bazıları denetim yapmaya gelen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TAKVİYE EKİPLER GELDİ Kurban satıcılarının olaya müdahale etmeye çalışan polislere saldırması nedeniyle arbede çıktı. Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İlgili Haber Pazarlıklar kızıştı! Hayvanlar tükenmeye mi başladı? Kurban pazarında dikkat çeken son durum Gözaltına alınan saldırganların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar