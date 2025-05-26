Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kurban pazarında savaş sahnelerini aratmayan görüntü! Polise sopalarla saldırdılar

Kurban pazarında savaş sahnelerini aratmayan görüntü! Polise sopalarla saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Keçiören'deki kurban pazarında, denetime gelen tarım müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Çıkan arbedeye müdahale etmek için bölgeye gelen polis ekipleri sopalı saldırıya uğradı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Ankara Keçiören'deki kurban pazarı savaş sahnelerini aratmayan görüntülerle gündeme geldi.

Kurban satıcılarından bazıları denetim yapmaya gelen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Kurban satıcılarının olaya müdahale etmeye çalışan polislere saldırması nedeniyle arbede çıktı. Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan saldırganların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Mayıs Pazartesi baraj doluluk oranı! Yağışlar İstanbul barajlarındaki su seviyesini arttırabildi mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hastane bahçesinde dehşet! Fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 1 yaralı - 3. SayfaHastane bahçesinde dehşet! Fren yerine gaza bastıSamsun'da panik anları! Babasına kızdı, evi ateşe verdi - 3. SayfaBabasına kızdı, evi ateşe verdi! Yangın tüm daireyi sardıBoş arazide oğlunu katletmişti! Cani babanın ilk ifadesi kan dondurdu - 3. SayfaCani babanın ilk ifadesi kan dondurduİstanbul'da hasta nakil ambulansı yan yattı: Yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da hasta nakil ambulansı yan yattı: Yaralılar varKuryeyi hastanelik etti, kendisi firari! Kaçak sürücü her yerde aranıyor - 3. SayfaKuryeyi hastanelik etti, kendisi firari! Her yerde aranıyorKara yolu çalışanının üzerine bıçakla yürümüştü! Şüpheli kıskıvrak yakalandı - 3. SayfaKara yolu çalışanının üzerine bıçakla yürüdü
Sonraki Haber Yükleniyor...