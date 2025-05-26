Kurban pazarında savaş sahnelerini aratmayan görüntü! Polise sopalarla saldırdılar
Keçiören'deki kurban pazarında, denetime gelen tarım müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Çıkan arbedeye müdahale etmek için bölgeye gelen polis ekipleri sopalı saldırıya uğradı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Ankara Keçiören'deki kurban pazarı savaş sahnelerini aratmayan görüntülerle gündeme geldi.
Kurban satıcılarından bazıları denetim yapmaya gelen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
TAKVİYE EKİPLER GELDİ
Kurban satıcılarının olaya müdahale etmeye çalışan polislere saldırması nedeniyle arbede çıktı. Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan saldırganların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.