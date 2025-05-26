Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Pazarın rekorunu ‘Yıldız' kırdı! Kurbanlık hayvan fiyatıyla birinci sıraya yerleşti

Pazarın rekorunu ‘Yıldız' kırdı! Kurbanlık hayvan fiyatıyla birinci sıraya yerleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı Karadeniz Ereğli Hayvan Pazarı'nda, Yozgat'tan gelen üretici Bahri Kılınçarslan getirdiği 30 büyükbaş hayvandan 15'ini satarken, en büyük hayvanı olan 850 kiloluk "Yıldız" isimli kurbanlığı 285 bin TL'ye alıcı buldu.

Karadeniz Ereğli'de kurulan kurbanlık hayvan pazarında satışlar başladı. Yozgat Merkez Kozlar Köyü'nden gelen 69 yaşındaki Bahri Kılınçarslan, bayram öncesinde 30 büyükbaş hayvanla pazara katıldı.

Şu ana kadar 15 hayvanını sattığını söyleyen Kılınçarslan, pazarla ilgili şikâyetlerini de dile getirdi.

Kılınçarslan, "Yozgat merkez, Kozlar Köyü'nden geldik. Geleli 1 hafta falan oldu. Satışlarda normal. Yalnız buraya geldik ama hiç iç açıcı bir şey yok. Pazarın şartları açısından, hizmet olarak verdikleri hizmet açısından memnun değiliz" dedi.

Pazarın rekorunu ‘Yıldız' kırdı! Kurbanlık hayvan fiyatıyla birinci sıraya yerleşti - 1. Resim

"YILDIZ PAZARIN DA YILDIZI OLDU"

Hayvanların fiyatlandırmasının kilo ve durumuna göre değiştiğini belirten Kılınçarslan, "Biz 30 tane hayvan getirdik. Şu anda 14 tane falan sattık. Bir bakalım daha zaman da var ne olur. Fiyatlarda da hayvanına göre, kilosuna göre anlaşıyoruz, veriyoruz. Öbür vatandaşların hayvanlarını ben görmedim. Kendi çatımızda olan hayvanlar kendimizin kilo olarak fazla, görüyoruz" diye konuştu.

Kılınçarslan, 850 kilo ağırlığındaki en büyük hayvanını pazarda sattığını belirterek, "En büyük hayvanım 850 kilo geliyor. Tarttık. O da burada. Yıldız diye bir isim söyleyebilirim. Yıldız, pazarın da yıldızı oldu. 285 bin liraya sattık" ifadelerini kullandı.

Pazarın rekorunu ‘Yıldız' kırdı! Kurbanlık hayvan fiyatıyla birinci sıraya yerleşti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 binle başlıyor 10 bini aşıyor: Giderek yayılıyorlar... Bu canlıdan uzak durun!Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrılıyor mu? Yunus Eski Uzak Şehir'e veda mı ediyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 binle başlıyor 10 bini aşıyor: Giderek yayılıyorlar... Bu canlıdan uzak durun! - Yaşam2 binle başlıyor 10 bini aşıyor: Giderek yayılıyorlar...Buraya gelen her zaman gelmek istiyor! Kabe'de duygu dolu anlar yaşanıyor - Yaşam"Buraya gelen her zaman gelmek istiyor"Teknenin çarptığı caretta caretta tedavi altına alınmıştı! Hastanede korku ve sevinç bir arada yaşandı - YaşamKorkunç kaza alarma geçirdi! Hastanede korku ve sevinç bir arada65 yıl önceye götüren zaman tüneli! Yakın tarihin kara lekesine yolculuk ada ziyaretçilerini duygulandırıyor - Yaşam65 yıl önceye götüren tünel: Yakın tarihin kara lekesi!Adana'da yürek burkan baba-kız hikayesi: 6 yaşında hem göz oldu hem kulak... - YaşamAdana'da yürek burkan baba-kız hikayesiGören dokunmasın bile! Koparmanın cezası yarım milyon lira! - YaşamGören dokunmasın bile! Cezası 557 bin lira
Sonraki Haber Yükleniyor...