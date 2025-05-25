Tam 1,2 ton, heybetiyle hayran bırakıyor! Kurban Bayramı öncesi şaşırtan fiyattan alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla fiyatlardaki merak da artıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1231 kilogramlık boğa, bayram öncesi satışa çıkarıldı. Kurbanlığın fiyatı resmen dudak uçuklattı. Büyükbaş yetiştiricisi Mithat Gürlek, boğayı her gün yaklaşık 40 kilogram yemle beslediğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazardaki hareketlilik de arttı. Bu yıl fiyatların ne yönde olacağı ise merak ediliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Narlıkışla köyünde büyükbaş yetiştiricisi Mithat Gürlek'in çiftliğinde büyüttüğü 4 yaşındaki "Holstein" cinsi boğa, 1231 kilograma ulaştı.

GÜNLÜK 40 KİLO YEMLE BESLENİYOR

"Reis" adlı boğa, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı.

Gürlek, boğayı her gün yaklaşık 40 kilogram yemle beslediğini söyledi.

Büyükbaşı özenle tımar ettiğini dile getiren Gürlek, "Boğamıza 360 bin lira istiyorum. Şu ana kadar fiyatı ve kilogramından dolayı çok ilgilenen olmadı." dedi.

BAKMAYA DEVAM EDECEĞİM

Gürlek, 8 yıldır hayvancılık yaptığını belirterek, "Bugüne kadar 100'e yakın büyükbaş yetiştirdim. İçlerinde en değerlisi bu. Satılmazsa gelecek yıl ağırlığı 1,5 tona yaklaşır. O zaman satmak daha zor olacak ama yine de bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.