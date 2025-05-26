Pazarlıklar kızıştı! Hayvanlar tükenmeye mi başladı? Kurban pazarında dikkat çeken son durum

Kurban Bayramı yaklaşırken henüz kurban alışverişini tamamlamayanlar kurban pazarlarını ve çiftlikleri gezdi. Hafta sonu yoğun geçen pazarlıkların ardından bazı üreticiler hisselerin bittiğini, kurban satışını tamamladıklarını ifade ederken, bazı üreticiler de sıkı pazarlıklarla mücadele etmeye devam ediyor. İşte kurban pazarlarındaki son durum hakkında dikkat çeken detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslümanların çoğunun bu hafta sonu kurbanlık hayvan seçimlerini neredeyse tamamlamak üzere olduğu görüldü.

Üreticilerin bazılarının elinde çok az kurbanlık hayvan kaldığı öğrenildi.

Pazarlarda satılan hayvanların artmasıyla işini son güne bırakanlar kurban arayışına devam etti.

Kimileri sıkı pazarlıklarla hayvan almaya çalışırken kimileri bulabildiği iyi hayvanı kaçırmamanın derdine düştü.

İşte yurt genelindeki bazı hayvan satış noktalarındaki son durum...

"BİZİM KURBAN SATIŞLARIMIZ BİTTİ"

Eskişehir'de büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen, elindeki kurbanlık büyükbaş hayvanların büyük bir bölümünü sattığını belirtti.

Kurban hisselerinin ortalama 20 ila 35 bin TL arasında olduğunu belirten Türkmen, kurbanlık fiyatlarının geçen sene ile neredeyse aynı olduğunu ve artışın yaşanmadığına söyledi. Diğer temel gıda ürünleriyle kıyaslandığında etin en ucuzu olduğunu iddia etti.

Büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen kurbanlık büyükbaş hakkında şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı yaklaşıyor, nasip olursa ona da kavuştuk. Bizim kurban satışlarımız bitti hayırlısıyla. Kurbanların teslim olacağı günleri artık sayıyoruz.

Hazırlıklarımız tamam. Bu sene kurban fiyatları geçen seneye göre çok artış göstermedi. Temel gıda ihtiyaçları arasında şu anda en ucuzu peynire, zeytine, yağa göre şu anda en ucuz alınan et aslında. İnsanların da bence şu anda rahat rahat kurban alabildiklerini düşünüyorum ben.

Hayvanlarımızın hepsi kesime hazır. Kurban olacaklar, günü bekliyorlar. Hisseler ortalama 20 bin liradan başlıyor. 20 ile 30-35 bin lira arasında değişiyor. Ama ortalama bir bütçe eğer erkek tosunu alacaksa 20 ile 35 bin lira arasında değişiyor."

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kurulan ve bölgenin en büyük küçükbaş hayvan pazarlarından birisi olan Şuhut Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Küçükbaş kurbanlıkların bu yıl kilolarına göre 11 bin ile 14 bin TL arasında satıldığı belirtildi.

Bayrama sayılı günler kala hareketlilik yaşanırken hayli kızgın pazarlıklara şahit olundu. Üreticiler kurbanlıklarını istedikleri fiyattan müşteriler ise uygun fiyattan almak için ter döktü.

Pazarda çözülemeyen pazarlıkları ise araya giren diğer üreticiler çözmeye çalıştı. Küçükbaş kurbanlıkların kilolarına göre 11 bin ile 14 bin TL arasında değişen fiyatlar ile alıcı bulduğu belirtildi.

Pazarın Arefe Günü’ne kadar açık olacağı belirtilirken, bazı üreticiler ise hayvan sevkleri konusunda kuralların esnetilmesi talebinde bulundu.