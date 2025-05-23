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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda tutuklama var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u tutuklandı. 1 şüpheli ise 'ev hapsi' kararı adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlendi. 

İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Savcılıkta sorgu işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 30'u, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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