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İstanbul'da esrarengiz olay: Ormana girdi, sırra kadem bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da esrarengiz olay: Ormana girdi, sırra kadem bastı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Pendik'te ormana girdikten sonra haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde orman içinde haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Şaban Aksoy (49) isimli şahıs, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde aracını yol üzerine park edip Aydos Ormanı'na girdi. 

Bir süre sonra Aksoy'dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aksoy'u bulmak için hassas burunlu köpek ve dron ile arama çalışmaları başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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