İstanbul'da feci ölüm! Önce otomobil çarptı, ardından servis üzerinden geçti

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Mehmet Önalan'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Önalan'ın üzerinden bu kez servis aracı geçti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, iki sürücü gözaltına alındı.

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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Mehmet Önalan’a önce otomobil çarptı, sonrasında çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz adamın üstünden servis aracı geçti. Feci kazada Önalan olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan iki aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üstünde yer alan Memba Işıkları mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 1965 doğumlu Mehmet Önalan, caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada M.Y.K. yönetimindeki 34 BSJ 983 plakalı aracın çarpması sonucu yola savruldu. İlk çarpmanın sonrasında yerde kalan Önalan’ın üstünden bu defa N.Ö. idaresindeki 34 VKC 45 plakalı servis aracı geçti.

İstanbulda feci ölüm! Önce otomobil çarptı, ardından servis üzerinden geçti

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Peş peşe meydana gelen iki çarpmanın sonrasında Mehmet Önalan ağır biçimde yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi sonrasında bölgeye polis ekipleri gönderildi. Yapılan incelemelerde Önalan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasının sonrasında Mehmet Önalan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

İstanbulda feci ölüm! Önce otomobil çarptı, ardından servis üzerinden geçti

Kazanın meydana geliş biçiminin tespit edilmesi için olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Öte taraftan kazaya karışan aracın sürücüsü M.Y.K. ile servis aracının sürücüsü N.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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