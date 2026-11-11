İstanbul'da genç doktorun şüpheli ölümü! 8'inci kattan düşerek can verdi
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde görevli Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
HASTANEDEN TAZİYE MESAJI
Hastane yönetimi yayımladığı taziye mesajında, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. Genç doktorun cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.