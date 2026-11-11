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İstanbul'da genç doktorun şüpheli ölümü! 8'inci kattan düşerek can verdi

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İstanbul'da genç doktorun şüpheli ölümü! 8'inci kattan düşerek can verdi
Başlık Resmiİstanbul'da genç doktorun şüpheli ölümü! 8'inci kattan düşerek can verdi

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlatıldı.

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İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde görevli Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

Hastane yönetimi yayımladığı taziye mesajında, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da genç doktorun şüpheli ölümü! 8'inci kattan düşerek can verdi
Başlık Resmiİstanbul'da genç doktorun şüpheli ölümü! 8'inci kattan düşerek can verdi

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. Genç doktorun cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziosmanpaşa
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