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İstanbul'da gergin kutlama! Bağdat Caddesi'nde Fenerliler, Galatasaraylılara saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da gergin kutlama! Bağdat Caddesi&#039;nde Fenerliler, Galatasaraylılara saldırdı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar şampiyonluk kutlaması için yollara döküldü. Kutlama için Bağdat Caddesi'ne inen Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarların saldırısına uğradı. Polis olayların büyümesini önlemek için caddede geniş güvenlik önlemi aldı.

Galatasaray ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar şampiyonluk coşkusunu yaşamak için yollara döküldü.

FENERBAHÇELİLER GALATASARAYLILARA SALDIRDI

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ise Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yapmak isteyince tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar kutlama yapan Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı. Olayların büyümesini önlemek için polis ekipleri tarafından caddede geniş güvenlik önlemleri alındı.

POLİS NEFES ALDIRMADI!

Bağdat Caddesi GS Store önünde çevik kuvvet ekipleri tedbir amaçlı beklerken denetim yapan trafik polisleri denetimi görüp ani manevra yaparak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Ekiplerin kontrolü sonucu motosiklet sürücüsünün 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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