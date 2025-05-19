Galatasaray'a Buruk damgası! Okan hoca, her sene yenilik getirdi

Sarı kırmızılı takımın şampiyon hocası, “Futbolcu olarak G.Saray’da dört şampiyonluk yaşadım. Teknik direktör olarak da dört şampiyonluk istiyorum. Seneye hedefimiz yine mutlu son” dedi

Maçın ardından, “İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah’a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray’a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum” diyen G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Oyuncu olarak G.Saray’da 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak” ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Okan Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk (4) yaşayan üçüncü teknik adam oldu. Fatih Terim sekiz mutlu sonla zirvede. Okan Hoca ise Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte dört şampiyonluğa sahip durumda. Bu arada sarı kırmızılı ekibi son üç sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk Süper Lig tarihinde Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim’den sonra üst üste üç defa şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör olmayı da başardı.