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Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarına tepki!

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarına tepki!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu&#039;nun abisi Selim Aktürkoğlu&#039;ndan Galatasaray taraftarına tepki!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kerem Aktürkoğlu'nun X'te beğendiği bir paylaşım sonrası Galatasaray taraftarlarının tepkisi büyürken, abisi Selim Aktürkoğlu sosyal medyadan isyan etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya platformu X'te yaptığı bir beğeni, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük tepkiye yol açtı. Tepkilerin büyümesi üzerine, milli futbolcunun abisi Selim Aktürkoğlu sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak Galatasaray taraftarına isyan etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarına tepki! - 1. Resim

Selim Aktürkoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım."

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarına tepki! - 2. Resim

Kerem, Galatasaray'a emek vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcu. Mevcut kulübüne ve kulübünün taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kalbi hala takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı."

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarına tepki! - 3. Resim

"Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil, bu da benim görüşüm. Kendi hayal alemlerinde oluşturdukları dünyada Kerem'i olmadığı biri gibi konumlandırmaya çalışanlar var, biliyorum. Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de. İşinize gelse de gelmese de..."

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarına tepki! - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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