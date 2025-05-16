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Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da Muslera dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 14 yıllık Muslera dönemini sonlandırmaya hazırlanırken, yeni kaleci arayışlarına hız verdi. Listeye eklenen son isim Nice’in 25 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka oldu.

Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Ağustos 2011'de sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan Fernando Muslera, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Uruguaylı eldiven, Galatasaray kariyerinde tam 18 kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu - 1. Resim

Muslera'nın ayrılık kararı sonrası Galatasaray yönetimi, kaleci transferi için çalışmalara hız verdi. Sarı-kırmızılılar, birçok ismi gündemine alırken, listeye eklenen son isim dikkat çekti.

Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu - 2. Resim

TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ

Galatasaray, Nice'in 25 yaşındaki 1.99 boyundaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı transfer listesine ekledi. Temmuz 2022'de PSG'den 2 milyon euro bedelle Nice'e transfer olan Bulka, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fransız ekibiyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç eldivenin adı sarı-kırmızılılarla anılmaya başlandı.

Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu - 3. Resim

Marcin Bulka, sosyal medya hesabından Galatasaraylı futbolcuları takip etmeye başladı. Mario Lemina, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve vatandaşı Przemyslaw Frankowski’yi takip listesine ekleyen Polonyalı kalecinin bu hamlesi, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.

Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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