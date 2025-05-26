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İstanbul'da hasta nakil ambulansı yan yattı: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tuzla’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hasta nakil ambulansı bariyerlere çarpması sonucu yan yattı. Kazada araçta bulunan hamile bir kadın ve 2 sağlık personeli hafif yaralandı.

Saat 12.30 sıralarında Tuzla D-100 kara yolu Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasta nakil ambulansı bariyerlere çarparak yan yattı.

İstanbul'da hasta nakil ambulansı yan yattı: Yaralılar var - 1. Resim

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçta bulunan hamile bir kadın ve 2 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonucu yol normale döndü. Kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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