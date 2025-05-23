İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük! Bir işçi mahsur kaldı

Bayrampaşa'da bulunan Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kalırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.