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İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük! Bir işçi mahsur kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sonrası toprak altında kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

Bayrampaşa'da bulunan Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük! Bir işçi mahsur kaldı - 1. Resim

İşçilerden biri göçük altında kalırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük! Bir işçi mahsur kaldı - 2. Resim

Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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