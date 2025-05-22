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İstanbul'da okul bahçesinde bıçaklı dehşet: Saldırgan da yaralanan da liseli!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da okul bahçesinde bıçaklı dehşet: Saldırgan da yaralanan da liseli!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultanbeyli’de bir lise öğrencisi, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen arkadaşını okul bahçesinde bıçakladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan öğrenci kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen arkadaşını okul bahçesinde bıçakladı.

Olay, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen arkadaşını bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan öğrenci, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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