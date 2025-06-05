İstanbul'da servis minibüsü otomobille çarpıştı, yaralılar var

İstanbul Avcılar’da meydana gelen kazada servis minibüsü, otomobille çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedildiği minibüs ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Olay, gece saatlerinde İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi’nde meydana geldi. Otomobille çarpışan servis minibüsü daha sonra kontrolden çıktı. Minibüs ağaca çarparak dururken ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada minibüsten 3, otomobilden 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kimlik bilgileri; Y.E.İ., R.S., N.G. ve Z.S. olarak öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ IŞIK İHLALİ YAPTI

Kazada otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Konu ile ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Yağız A. "Binek araç kırmızıda geçti. Diğer servis aracına vurdu. Ben de ışıkların olduğu taraftan geçiyordum. Ortada kaldım. Olayın adrenaliniyle ne olduğunu hatırlamıyorum ama servisten inen kadın bir arkadaşın kafası kanıyordu. Ben de ona yardım ettim. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.