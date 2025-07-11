İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan'da yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti

İstanbul Eyüpsultan'da bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Hızla yayılan alevler deponun arkasında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Eyüpsultan Ağaçlı'da saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Depodaki yangın lastiklerin tutuşması ile etrafa yayıldı.

BİNAYA SIÇRADI

Deponun arka tarafında bulunan binanın çatısına da sirayet eden yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, maddi hasarlı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.