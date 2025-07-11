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İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan'da yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Eyüpsultan'da bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Hızla yayılan alevler deponun arkasında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Eyüpsultan Ağaçlı'da saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Depodaki yangın lastiklerin tutuşması ile etrafa yayıldı.

İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan'da yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti - 1. Resim

BİNAYA SIÇRADI

Deponun arka tarafında bulunan binanın çatısına da sirayet eden yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan'da yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti - 2. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, maddi hasarlı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan'da yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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