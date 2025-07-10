İstanbul istikameti trafiğe kapandı! Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametine trafik kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
OTOBÜS YANMAYA BAŞLADI
Olay, Anadolu Otoyolu Ekrem Özdemir viyadüğü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Giresun'un Görele ilçesinden İstanbul'a sefere çıkan ve içerisinde 38 yolcusu bulunan Görele Asil Seyahat'e ait Dursun Ali H.'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı Mercedes marka otobüs, Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde yanmaya başladı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Alevlerin çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, yolcuları otobüsten indirdi. Kısa süre içerisinde otobüs alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İSTANBUL YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde yol trafiğe kapatılırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevler sebebi ile kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Otobüsteki yangının söndürülmesinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.