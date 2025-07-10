Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! Feci kaza can pazarı kuruldu

Minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! Feci kaza can pazarı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! Feci kaza can pazarı kuruldu
Trafik Kazası, Çorum, Laçin, Otobüs, Araba, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'un Laçin ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir yolcu minibüsü, otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken olayda 11 kişi yaralandı.

Çorum'un Laçin ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Mehmet D. (61) idaresindeki 19 M 5070 plakalı yolcu minibüsü, Kırkdilim mevkisinde, Ender K'nin (23) kullandığı 06 DSM 368 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! Feci kaza can pazarı kuruldu - 1. Resim

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler, minibüsteki Nisa T. (21), Duran D. (65), Furkan E.T. (20), Dursun K. (39), Burçak K. (28), Erkan İ. (48) ve Bayram T. (46) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ikiye bölünmesi ise dikkat çekti.

Minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! Feci kaza can pazarı kuruldu - 2. Resim

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara’da yolcu otobüsünde yangın paniğiPKK ne zaman, nerede silah bırakacak? Abdullah Öcalan'dan 'silahları bırakın' çağrısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara’da yolcu otobüsünde yangın paniği - 3. SayfaAnkara’da yolcu otobüsünde yangın paniğiGiresun'da yamaçtan yuvarlanan araçta can pazarı: Yaralılar var - 3. SayfaGiresun'da yamaçtan yuvarlanan araçta can pazarı!Adana'da korkunç kaza! Piknikten dönerken uçuruma yuvarlandılar - 3. SayfaPiknikten dönerken uçuruma yuvarlandılarKocaeli'de yasaklı plajda can pazarı yaşandı! Suya 3 arkadaş girdi, 1’i çıkamadı - 3. SayfaYasaklı plajda can pazarı yaşandı!Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyorlar - 3. SayfaTakside zor oyun... Çözene indirim yapıyorYangınla mücadele sırasında pes dedirten olay! 'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar! - 3. Sayfa'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...