Minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! Feci kaza can pazarı kuruldu

Çorum'un Laçin ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir yolcu minibüsü, otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken olayda 11 kişi yaralandı.

Çorum'un Laçin ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Mehmet D. (61) idaresindeki 19 M 5070 plakalı yolcu minibüsü, Kırkdilim mevkisinde, Ender K'nin (23) kullandığı 06 DSM 368 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler, minibüsteki Nisa T. (21), Duran D. (65), Furkan E.T. (20), Dursun K. (39), Burçak K. (28), Erkan İ. (48) ve Bayram T. (46) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ikiye bölünmesi ise dikkat çekti.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.