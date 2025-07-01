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Çorum'da kaza! Arabalar kafa kafaya çapıştı, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çorum, Alaca, Kaza, Yaralılar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zile-Alaca karayolu Çöplü köyü yakınlarında meydana geldi. S.D. (35) yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkış yaptığı esnada, Zile'den Alaca istikametine seyir halinde olan S.A.T. (30) idaresindeki araba ile kafa kafaya çarpıştı.

Çorum'da kaza! Arabalar kafa kafaya çapıştı, yaralılar var - 1. Resim

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada sürücüler ile arabalardan birinde yolcu olarak bulunan K.E.D. (13) ve A.D. (33) yaralandı.

Çorum'da kaza! Arabalar kafa kafaya çapıştı, yaralılar var - 2. Resim

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da kaza! Arabalar kafa kafaya çapıştı, yaralılar var - 3. Resim

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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