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Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

 

Bursa-Ankara kara yolu Eskişehir istikametinde İsmail H. (27) idaresindeki otomobil, Mevla Ay (32) yönetimindeki otomobil ve Yusuf K'nin (27) kullandığı otomobil çarpıştı, yürekler ağza geldi.

Kazada Fatma K. (29), Perihan K. (63), Sıdar G. (2) ve Lavin G. (1) yaralandı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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