Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Bursa-Ankara kara yolu Eskişehir istikametinde İsmail H. (27) idaresindeki otomobil, Mevla Ay (32) yönetimindeki otomobil ve Yusuf K'nin (27) kullandığı otomobil çarpıştı, yürekler ağza geldi.

Kazada Fatma K. (29), Perihan K. (63), Sıdar G. (2) ve Lavin G. (1) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.