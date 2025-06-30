Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolu Eskişehir istikametinde İsmail H. (27) idaresindeki otomobil, Mevla Ay (32) yönetimindeki otomobil ve Yusuf K'nin (27) kullandığı otomobil çarpıştı, yürekler ağza geldi.
Kazada Fatma K. (29), Perihan K. (63), Sıdar G. (2) ve Lavin G. (1) yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz